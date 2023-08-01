عن قرارات التعليم الهندسي.. «النبراوي»: دورنا تنظيم القيد بنقابة المهندسين

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن قرارات التعليم الهندسي الصادرة اليوم، لا نتدخل في اختصاصات وزارة التعليم العالي، مؤكدًا: “دورنا تنظيم القيد في نقابة المهندسين”.

وتابع في كلمته خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، أن هذه القرارات لن تطبق باثر رجعي ومن حصل على كارنيه النقابة فهو عضو وكلنا زملاء، مُشددًا على أنه لن يضار أحد من هذه القرارات، خاصة بعد الفترة الزمنية التي راعتها النقابة لتوفيق أوضاع المعاهد الهندسية.

وأشاد “النبراوي” بدور الهيئة القومية للاعتماد وجودة التعليم، مؤكدًا أنه تم مراعاة ملاحظاتها في هذه القرارت.

واختتم: هذا القرار مرحلة أولى في هذه الفترة وهناك جهد كبير في لائحة مزاولة المهنة وخطة مشتقبلية للمهندسين سوف نبدأ فيها في الفترة المقبلة كاجراءات التصنيف.



جاء نص القرار كالتالي:



بعد الاطلاع على :

- الدستور المصري

- القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.

- النظام الداخلي الصادر بقرار وزير الري رقم 2133 لسنة 1975.

- القانون رقم 82 لسنة 2006 المعدل بالقانون 159 لسنة 2022.

- قرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 82 لسنة 2006.

- القانون رقم 12 لسنة 2009 بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية.

- القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية.

- وإعمالاً واستناداً لدور النقابة العامة للمهندسين واختصاصاتها.

- وللصالح العام.

تقرر

مادة أولى :

- اعتباراً من 31/10/2023 لن يتم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تتقدم بطلب لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المنشأة بالقانون رقم (82 لسنة 2006 وتعديلاته) وذلك في سبيل الحصول على شهادة جودة التعليم والاعتماد وفقًا للمعايير والضوابط التى تحددها الهيئة، مع منح مهلة تنتهى في 29/2/2024 ؛ لرفع الملفات كاملة مستوفاه مقبولة واستكمال متطلبات الهيئة، ولن يتم قيد خريجيها ما لم تحصل تلك المعاهد الهندسية على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الجهة المذكورة بحد أقصى 31/12/2024.

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مادة ثانية :

- يشترط لقيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية من حاصلي شهادات الدبلومات الفنية (ثلاث سنوات) أن تكون شهادة الدبلوم الفني تم معادلتها بشهادة الثانوية العامة من الجهات المختصة وذلك إعتبارًا من 31/12/2023.

مادة ثالثة :

- يقوم مجلس النقابة بالتنسيق مع الجهات المختصة في بداية كل عام، وفي موعد مناسب بإصدار بيان مشترك بأعداد المقبولين بالتعليم الهندسي تأسيسًا على معايير حاجة البلاد وسوق العمل.

مادة رابعة :

- استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ للتأكيد على الالتزام بتنفيذ الاتفاق بأن يكون الحد الأقصى لأعداد المقبولين بالتعليم الهندسي للعام الجامعي 2023 هو 22500 طالب ( فقط اثنين وعشرون ألف وخمسمائة).

مادة خامسة:

- يُعمم القرار على كافة الإدارات المختصة للعمل بما جاء به ويتم إعلان كافة المؤسسات التعليمية المقيد خريجيها بالنقابة بهذا القرار.