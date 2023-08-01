محافظ الدقهلية: عقد دورات تدريبية فى الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات الهندسية لمناقشة طرق القضاء على الفساد الإداري داخل الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية.

وأشار "مختار" إلى أن الرئيس السيسي أمر بالقضاء على جميع أنواع الفساد المالي والإداري داخل أجهزة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة وعدم استغلال المواطنين وتأدية الخدمة لهم على أكمل وجه.



ووجه "المحافظ" بعقد دورات تدريبية للمهندسين في الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية داخل الديوان العام للمحافظة، كل حسب اختصاصه، مهندسي تخطيط ومهندسي تنظيم، للوقوف على كيفية حل المشاكل الفنية في العمل، ومعرفة الإجراءات الفنية والقانونية الصحيحة.

وأشار إلى أنه ستتم إعادة التدوير لكل الفنيين داخل الوحدات المحلية واستبعاد الفنيين المتورطين في فساد إداري عن الإدارات الهندسية نهائيًا، وعدم تعاملهم مع المواطنين ونقلهم إلى وحدات محلية خارج نطاق المركز في وظائف ليس لها تعامل مع الجمهور.



كما وجه المحافظ، بضرورة إعلام المواطنين على الصفحات الرسمية للوحدات المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي بالخطوات المطلوبة لتعديل المخططات وكيفية نشرها بالجريدة الرسمية مع التنبيه بعدم التعامل مع أي موظف أو شخص لإنهاء هذه التعديلات إلا من خلال مدير الإدارة الهندسية المختص داخل المركز.

ووجه أيضًا بوضع مقترحات لتطوير العمل داخل الإدارات الهندسية وكيفية حل مشاكل المواطنين في أقل وقت ممكن لرفع المعاناة عنهم، وعدم ترك المواطنين فريسة في يد الفاسدين والمحتالين.

