الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: عقد دورات تدريبية فى الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات الهندسية لمناقشة طرق القضاء على الفساد الإداري داخل الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية.

وأشار "مختار" إلى أن الرئيس السيسي أمر بالقضاء على جميع أنواع الفساد المالي والإداري داخل أجهزة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة وعدم استغلال المواطنين وتأدية الخدمة لهم على أكمل وجه.

Screenshot_20230801-172433


ووجه "المحافظ" بعقد دورات تدريبية للمهندسين في الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية داخل الديوان العام للمحافظة، كل حسب اختصاصه، مهندسي تخطيط ومهندسي تنظيم، للوقوف على كيفية حل المشاكل الفنية في العمل، ومعرفة الإجراءات الفنية والقانونية الصحيحة.
 وأشار إلى أنه ستتم إعادة التدوير لكل الفنيين داخل الوحدات المحلية واستبعاد الفنيين المتورطين في فساد إداري عن الإدارات الهندسية نهائيًا، وعدم تعاملهم مع المواطنين ونقلهم إلى وحدات محلية خارج نطاق المركز في وظائف ليس لها تعامل مع الجمهور.

IMG-20230801-WA0024


 كما وجه المحافظ، بضرورة إعلام المواطنين على الصفحات الرسمية للوحدات المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي بالخطوات المطلوبة لتعديل المخططات وكيفية نشرها بالجريدة الرسمية مع التنبيه بعدم التعامل مع أي موظف أو شخص لإنهاء هذه التعديلات إلا من خلال مدير الإدارة الهندسية المختص داخل المركز.
 ووجه أيضًا بوضع مقترحات لتطوير العمل داخل الإدارات الهندسية وكيفية حل مشاكل المواطنين في أقل وقت ممكن لرفع المعاناة عنهم، وعدم ترك المواطنين فريسة في يد الفاسدين والمحتالين.
 

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية اجتماع طرق

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صحة المصريين النفسية!

جلال حمام

القادم أحلى.. فصبرٌ جميل

محمد رفعت

محافظون وتجارب (11) المحافظ الشهيد

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟