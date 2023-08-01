الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فودة يدعو محافظ ظفار العمانية لزيارة شرم الشيخ

تكريم محافظ جنوب
تكريم محافظ جنوب سيناء

استقبل مروان بن تركي آل سعيد محافظ محافظة ظفار العمانية، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات المنتدى الثالث للسياحة والتراث المنعقد في الفترة من 31 يوليو إلى 1 أغسطس 2023 بمدينة صلالة إحدى مدن محافظة ظفار بسلطنة عمان.

 

ودعا فودة بن تركي لزيارة مدينة شرم الشيخ وعقد اتفاقيه تؤأمة ما بين مدينتي شرم الشيخ وصلالة، من أجل تفعيل أوجه التعاون وتبادل الزيارات والأنشطة المختلفة.


وتطرق الحوار إلى عدة محاور أهمها تفعيل التعاون السياحي والثقافي والاستثماري بين مصر وعمان، وفي نهاية اللقاء أهدى فودة درع محافظة جنوب سيناء إلى محافظ ظفار تقديرا لجهوده، كما تم تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين.

 

وعلى هامش مشاركته في فعاليات المنتدى العربي الثالث للسياحة والتراث بمدينة صلالة العمانية، بحث فودة مع رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، آليات التعاون لعقد مؤتمر للمجلس بسانت كاترين.

مصر جنوب سيناء سيناء عمان شرم الشيخ ظفار صلالة

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