إحالة سائق للجنايات لحيازته 3 كيلو من مخدر الفودو

أحالت نيابة الشروق وبدر اليوم الثلاثاء، سائق لمحكمة الجنايات لحيازته 3 كيلو فودو داخل سيارة رحلات بمدينة الشروق.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الشروق من ضبط سائق "له معلومات جنائية"، حال استقلاله سيارة "ميكروباص" تابعة لإحدى شركات الرحلات بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته كمية من مخدر الفودو وزنت 3 كيلو ومـبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص، بقصد توصيلها لآخر بمحافظة الدقهلية مقابل مبلغ مالى، وأن المبلغ المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.