"الزراعة" تستعرض أبرز أنشطة "المركزي للنخيل" خلال يوليو

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا اشتمل على أبرز أنشطة المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح، التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر يوليو الماضي.

وقال الدكتور عز الدين جاد الله، مدير المعمل، انه تم من خلال افرع المعمل المختلفة بالمحافظات، تنفيذ عدد من الانشطة التدريبية والارشادية، خلال يوليو الماضي، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للارشاد والتدريب.

واشار الى انه تم تنفيذ يوم حقلي، بعين البليدة بمركز الخارجة، في محافظة الوادى الجديد، لتوعية المزارعين بأهمية مقاومة سوسة النخيل الحمراء، كما تم عقد محاضرة لطلاب كلية الزراعه بجامعه المنيا، من خلال فرع المعمل بالمحافظة، بقاعة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالمنيا حول أهمية اعداد دراسة الجدوي الاقتصاديه للمزرعة واختيار اصناف النخيل المختلفة وتأثيرها على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثمار وأهمية ذلك في تحقيق أفضل عائد اقتصادي، كذلك تم اجراء التدريب الصيفي لطلاب الكلية، حول أهم الممارسات لنخيل البلح، واشتمل التدريب على جزء عملي.

واضاف مدير المعمل، انه تم ايضا تنظيم يوم حقلي بالواحات البحرية لتوضيح أهم الممارسات الزراعية التي تجري علي النخيل وكيفية معالجة سوسة النخيل الحمراء وبعض الآفات الحشرية التي تصيب الثمار فترة ما قبل التلوين، وتأثير الزراعات البينية علي معدل الإصابة، كما تم توضيح كيفية مكافحتها باستخدام الطرق الحديثة باستخدام الحقن تحت ضغط مناسب لزيادة كفاءة عمليات العلاج والمكافحة.

واوضح جاد الله، انه تم ايضا تنفيذ التدريب الصيفي لطلاب كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد ، وذلك بمركز الداخلة، حيث اشتمل التدريب على محاضرات نظرية وتدريبات عملية وزيارات ميدانية لمزارع النخيل للتدريب على أهم الممارسات الزراعية التي تتم في مزارع النخيل بالإضافة لأهم العمليات الوقائية لسوسة النخيل الحمراء وكيفية التعامل مع النخيل المصاب وعلاجه.

وفيما يتعلق بفرع المعمل بمحافظة الشرقية، أوضح مدير المعمل انه تم إلقاء محاضرة إرشادية علميه تحت عنوان الممارسات الفنيه التى تجرى على رأس النخلة في هذا التوقيت من العام وكيفية الوقايه والعلاج من الاصابه بسوسة النخيل الحمراء.

واضاف انه تم ايضا القاء محاضرة إرشادية، أسوان بقاعة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بمحافظة أسوان وبحضور عدد من المهندسين والمزارعين والمهتمين بزراعة النخيل، حول الاهميه الاقتصاديه للنخيل وأهمية الاستثمار في مجال زراعة النخيل، والمشاكل التي تواجه المزارعين بأسوان في زراعة النخيل والاهتمام بزراعة الأصناف المعروفة من مصادر موثوقة فيها وعدم الإعتماد على زراعة البذرة، وكيفية الكشف المبكر والتعرف علي مظاهر الإصابة بسوسة النخيل الحمراء مع شرح تفصيلي لكيفية علاجها والأخذ في الإعتبار مدة PHI للحفاظ على صحة الإنسان من الأثر المتبقي للمبيد.

وتابع أنه تم ايضا تنظيم يوم حقلي بسيوة، فضلا عن القاء عدد من المحاضرات العلمية، حول أهمية عملية التكييس وكيفية إجرائها وكيفية إختيار الموعد المناسب للتكييس، وأهمية الرش الوقائي قبل إجراء عملية التكييس، كذلك الكشف المبكر لإصابة سوسة النخيل الحمراء وكيفية العلاج، وإتخاذ الإجراءات الاحترازيه وتجنب العادات السيئة التي تسبب الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، اضافة الى الأضرار الناتجة عن وجود الحشائش بالمزرعة وكيفية التخلص منها.



كما استقبل المعمل طلاب كلية الزراعة جامعة المنيا، حيث تفقدوا اقسام المعمل المركزي للنخيل بالجيزة ضمن فعاليات التدريب الصيفي، كذلك تم تفقد معمل زراعة الأنسجة ومشتل المعمل، والصوبه الخاصة بالمعمل، وتم تعريف الطلاب بطرق زراعة الانسجة.