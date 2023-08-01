"إكسترا نيوز" تستعرض تقريرا عن أخر الإنجازات التي وصل إليها مصنع أسمنت سوهاج

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” تقريراً مفصلاً عن مصنع أسمنت سوهاج، هذا المشروع العملاق نواه لمجمع صناعي متكامل متخصص في مواد البناء.

مصنع أسمنت سوهاج

وأكد التقرير، أن مصنع أسمنت سوهاج مزود بأحدث المعدات ضمن رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس السيسي.

وأضاف، أن هذا المصنع أقيم على مليون متر مربع لينتج 2 مليون طن أسمنت الرمادي سنوياً.

خطط مصر التنموية

وأشار إلى أن المصنع يشمل 4 مصانع متكاملة الأول للأسمنت والثاني للحوائط الأسمنتية والثالث للخرسانة الجاهزة، والرابع للطوب الأسمنتي بطاقة 3000 طن يومياً، باستثمارات 5,5مليار جنية بخبرات عالمية ويستوعب 3000 فرصة عمل.