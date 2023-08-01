الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمين بسرقة السيارات بهدف تقطيعها لمحكمة الجنايات بالسلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أحالت نيابة السلام، اليوم، المتهمين بسرقة السيارات بمدينة السلام، لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة اعترافات المتهمين الذين أقروا أمام النيابة بسرقة السيارات بهدف تقطيعها وبيعها والكسب والتربح منها،
كما أقروا بأنهم وراء سرقة ٣ سيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بهدف تقطيعها.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث القاهرة في ضبط شخص له معلومات جنائية بمنطقة السلام ثان وبحوزته  "عدد من مفاتيح السيارات - سلاح أبيض "مطواة"، وبمناقشته عن سبب حيازته للمضبوطات اعترف بقيامه بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع آخر  تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" باستخدام المفاتيح المضبوطة، وتقطيعها بقصد التصرف فى أجزائها بالبيع.

 

وبإجراء التحريات اللازمة تم ضبط المتهم الثانى وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار- مبلغ مالى- ميزان حساس)، وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أقر بها واعترف بارتكابهما (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط سيارة بمحيط سكن أحدهما "كاملة بدون تقطيع" وعُثر على أجزاء من سيارتين، وأضافا بقيامهما بالتصرف فى باقى أجزاء السيارتين بالبيع لتجار الخردة وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

أسلوب المفتاح اعترافات المتهم اعترافات المتهمين التحريات الجنايات السلام ثان

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

القادم أحلى.. فصبرٌ جميل

محمد رفعت

محافظون وتجارب (11) المحافظ الشهيد

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟