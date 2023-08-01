البطولة العربية: هدف رونالدو الأول وتألق بنزيما أبرز ملامح الجولة الثانية

أسُدل الستار، مساء الإثنين، على مباريات الجولة الثانية من البطولة العربية المقامة في السعودية الشهر الجاري، والتي شهدت تأهّل 3 فرق لربع النهائي.

وتمكنت أندية الوحدة الإماراتي والرجاء المغربي واتحاد جدة السعودي من حسم تأهلهم إلى ربع النهائي.

وشهدت الجولة تسجيل 19 هدفًا وحالتين طرد في لقاء اتحاد جدة والصفاقسي ولقاء الوداد المغربي وأهلي طرابلس الليبي.

العلامة الكاملة

وتمكنت 3 فرق من تحقيق العلامة الكاملة بعد مرور جولتين وهم الوحدة الإماراتي بقيادة مدرب الأهلي السابق بيتسو موسيماني واتحاد جدة السعودي والرجاء المغربي.

وحقق الوحدة فوزه الثاني على التوالي على حساب بلوزداد، بينما فاز اتحاد جدة على الصفاقسي وأخيرًا حقق الرجاء فوز سهل على الكويت الكويتي.

هدف رونالدو الأول واستمرار تألق بنزيما

وشهدت الجولة تسجيل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي هدفه الأول في البطولة حيث ساهم في فوز فريقه الأول على اتحاد المنستيري برباعية نظيفة كما صنع هدف في اللقاء الذي انتهى برباعية مقابل هدف للنصر.

وواصل الفرنسي كريم بنزيما تألقه وفرض نفسه نجمًا للبطولة، حتى الآن، بتسجيله هدفه الثاني مع فريقه وهدف الفوز للقاء الثاني بعدما سجل هدف الفوز أمام الصفاقسي.

خسارة الزمالك وأندية بدون فوز

وتكبد الزمالك خسارته الأولى في البطولة بعدما تلقى الهزيمة على يد الشباب السعودي بهدف نظيف، ليؤجل حسم تأهله للجولة الأخيرة عندما يصطدم بالنصر.

وفشلت 4 أندية في البطولة حتى الآن في تحقيق أي فوز وهم الصفاقسي التونسي، اتحاد المنستيري التونسي، شباب بلوزداد الجزائري والكويت الكويتي.