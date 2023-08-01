بالتزامن مع مئوية ميلاده.. ماذا قال زعماء العالم عن البابا شنودة؟

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 3 أغسطس 2023، للاحتفال بمئوية ميلاد البابا شنودة الثالث، البطريرك رقم 117 في تاريخ الكنيسة.

ومن جهته كشف الباحث مرقس ميلاد، باحث ماجستير بمعهد الدراسات القبطية، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن أبرز ما قيل عن البابا شنودة الثالث في وفاته عام٢٠١٢

وتابع: كان البابا شنودة شخصية استثنائية ليس فى تاريخ الكنيسة وحسب بل فى تاريخ مصر وبلا مبالغة إن قلنا فى تاريخ العالم لذلك عند وفاته خرج زعماء العالم والمفكرين والسياسيين وتحدثوا عنه فقالوا:



بابا الفاتيكان بندكت السادس: "البابا شنودة داعية الوحدة والتسامح بين المسيحيين فى جميع العالم"

الرئيس الأسبق باراك أوباما: "سنتذكر البابا شنودة كرجل عميق الإيمان وداعية إلى المصالحة "

رئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة: "رحيل البابا شنودة خسارة للوطن العربى"

الرئيس الأسبق باراك أوباما: "سنتذكر البابا شنودة كرجل عميق الإيمان وداعية إلى المصالحة " رئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة: "رحيل البابا شنودة خسارة للوطن العربى" الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان: " كان مثالاً لرجل الدين الذى يؤمن بالتسامح والتعايش بين الطوائف والاديان "

الدكتور على السمان: " البابا شنودة عبقرى المودة لانه جعل هذه الكلمة البسيطة منهجاً لحياتنا وعلاجاً للكره "

الأديب نجيب محفوظ: " البابا شنودة دائما رجل صلب متفائل وشديد الذكاء ....مصرى عميق الأصل .... عربى الوجدان والتوجهات .... إنسانى النزعة عالمى الأفق "

الدكتور رفعت السعيد: " البابا شنودة كان يد تمتد لتحمى مصر من صواعق الفتنة "

مكرم محمد أحمد: " حافظ على الهوية الوطنية للكنيسة المصرية وتقاليدها القديمة ، نصر القضية الفلسطينية ورفض ذهاب الاقباط إلى القدس كما انه رجل مثقف ووطنى "

الدكتور أحمد زويل: " البابا شنودة مصرياً عظيماً ورمزاً فى تاريخنا الحديث

ويقيم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي احتفالات ضخمة بالتزامن مع مئوية ميلاد البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية