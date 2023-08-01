رفع 200 طن مخلفات بقرى وأحياء المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بشوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقري التابعة لها وتمكنت من رفع 200 طن مخلفات وقمامة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

وقال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن أقسام البيئة بالوحدات المحليه بقري دمشير والبرجايه وبنى محمد سلطان ونزلة حسين، صفط الخمار وتله وحى غرب وشمال وحى وسط، وتمكنت اليوم من تنفيذ حملات مكثفة لأعمال النظافة رغم ارتفاع درجات الحرارة إلا أنهم استمروا في تكثيف الجهود لتوفير بيئة صحية ومن خلال الحملة تم رفع ما يقرب من ٢٠٠ طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع قرى المركز والتوابع وشوارع وأروقة أحياء المدينة (حى وسط وحى غرب وحى شمال )، ونقلها للأماكن المخصصة لها بالظهير الصحراوى حفاظا على مظهر وجمال المدينة وتوفير بيئة صحية.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تمت تحت إشراف محمود أبو كريشة، ومحمد عادل ، وعماد محمود ، وإكرام محمد ، وهبة سيد نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء المجالس المحلية بالقري والأحياء وقسم البيئة محمود حسين، ومحمد عبد العظيم، ومحمد صابر ، ومحمد جابر ، ومصطفى الشريف ،و حمادة جمعة ، امال محمد ، ودكتورة انتصار احمد ، ودكتور الحسيني شادى ، والحسينى خلاف، وأشرف فرغلى.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وتأكيده على المتابعة المستمرة لجميع الأعمال الصحية وحماية البيئة من انتشار الأمراض، مشيرا إلى أنه كلف رؤساء المجالس المحلية بالقرى والأحياء بمتابعة أعمال النظافة، وبذل قصارى الجهد لتحقيق رضا المواطنين وتقديم الخدمات الصحية لهم والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقرى التابعة لها.

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