الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل إلغاء فصل 300 طالب بمدرسة ثانوية بكفر الزيات

تفاصيل إلغاء فصل
تفاصيل إلغاء فصل 300 طالب بمدرسة ثانوية بكفر الزيات

قضت محكمة القضاء الإداري بطنطا بمحافظة الغربية، بوقف قرار الجهة الإدارية الممثلة في إدارة مدرسة كفرالزيات المعمارية الزخرفية ومديرية التربية والتعليم بالغربية بفصل نحو ٣٠٠ طالب مقيدين بالصف الثاني الثانوي بالمدرسة، وما استتبعه من آثار بحرمانهم من دخول الامتحانات.

صدر القرار من دائرة التعليم برئاسة المستشار خالد حسن نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد أبوسعد ومحمود مسعود وحضور محمد وهدان مفوض الدولة.

وجاء في الدعوى عدم قيام إدارة المدرسة بإخطار أولياء الأمور بمدة غياب الطالب قبل صدور قرار الفصل لتبصيرهم بحقيقة موقف الغياب على الطالب وخطورة الآثار المترتبة عليه.

الطالب موقف الغياب خطورة الآثار المترتبة عليه الدعوى

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