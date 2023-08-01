الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

موارنة مصر يحيون ذكرى القدّيسة شموني وأولادها الشهداء

الكنيسة
الكنيسة

 تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى القدّيسة شموني وأولادها الشهداء، الذين قُتلوا في انطاكية على أيام الملك أنطيوخوس أبيفانيوس لأنهم لم ينكروا الله الحقيقي. كان ذلك حوالى السنة 160 قبل المسيح. ورد ذكرهم في سفر المكابيين الثاني (فصل 36). اعتبرهم المسيحيون شهداء. 

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها إن إنّ الغاية المباشرة من المَقدِس هي مجد الله وخلاص البشر؛ أمّا الذهب، فبالرغم من أنّه مرتبط بمجد الله، إلاّ أنّه يُقَدَّم خاصّة لبهجة الإنسان ولخدمة الكهنة. كان الفرّيسيّون يدّعون أنّ الذهب الذي كان يجذبُهم والتقديمات المخصّصة لنَفقَتهم كانت مقدَّسة أكثر من المَقدِس نفسه، وكانوا بذلك يدفعون الشعب إلى مضاعفة تقديماتهم عوض رفع الصلوات في الهيكل. لذا، وجّهَ إليهم الربّ لومًا شديدًا قائلاً: أيّها الجهّال العميان، أيّهما أعظم؟"، إلخ...

حتّى اليوم، ما زالَتْ هنالك أشياء كثيرة يفسّرُها المسيحيّون بطريقة خاطئة. فعند أيّ فرصة تُقدَّم إليهم، نجدُهم لا يولونَ أهميّة كبرى للعهد الذي قَطَعوه باسم الله، ويضعونَ في المرتبة الأولى العهد الذي قَطَعوه باسم الإنجيل. هنا، يمكننا أن نقولَ لهم أيضًا: "أيّها الجهّال العميان! إنّ الكتاب المقدّس هو في خدمة الله وليس الله في خدمة الكتاب المقدّس". إنّ الله الذي أعطى الإنجيل صفة القداسة، هو أعظم من الإنجيل الذي قدّسَه.

الكنيسة المارونية الانبا جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية الكنيسة المارونية بمصر

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