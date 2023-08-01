برلمانى: الدين العام ناتج عن ديون متراكمة عبر سنوات

قال أحمد عاشور، مقرر مساعد لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، إن الدين العام هو ناتج عن ديون متراكمة خلال الأعوام السابقة.

وأضاف النائب أحمد عاشور، خلال كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، "الدين العام والإشكاليات والحلول" ضمن لجان المحور الاقتصادى: لا بد أن يكون هناك قانون به محفزات لضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، مشيرًا إلى أن تحويلات المصريين بالخارج انخفضت بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية .

واقترح عاشور أن يحصل مكتب العمل في مصر على نسخة ضوئية من عقود العمل بين العامل المصرى وجهة العمل الخارجية، على أن يتم إلزام العاملين بالخارج من تحويل ٥٠٪ من قيمة العمل عبر البنوك والطرق الشرعية إلى داخل البلاد، بهدف زيادة تحويلات العاملين بالخارج للبلاد وتوفير العملة الصعبة.