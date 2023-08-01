الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاكف المصري لـ"الدستور": الفلسطينيون يقدرون الدور المصري في إنهاء الانقسام

عاكف المصري
عاكف المصري

مفوض “العشائر الفلسطينية”:  

أكد عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا للعشائر الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني يقدر ويثمن عالياً الدور المصري الراعى الأساسى للمصالحة الفلسطينية على مدار سنوات الانقسام، وأيضاً موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية والدفاع عن الحق الفلسطيني في كل المحافل الدولية.

وأشار “المصري” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلي أن مخرجات لقاء الأمناء العامين في مدينة العلمين لم ترتق إلى الحد الأدنى من مطالب واحتياجات شعبنا وعلى رأسها إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات السلطة في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وتابع المصري "شعبنا الفلسطيني يريد من الفصائل مغادرة المرحلة السابقة والانتقال إلى مرحلة وطنية وسياسية جديدة عنوانها الوحدة الوطنية والتوافق على استراتيجية وطنية موحدة وتشكيل قيادة وطنية موحدة لإدارة الاشتباك مع العدو الصهيوني  وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه.

رئيس فلسطين يغادر مصر بعد زيارة رسمية

وغادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الإثنين، القاهرة بعد زيارة رسمية.

وخلال الزيارة عقد الرئيس الفلسطيني  قمة ثنائية مع الرئيس  عبد الفتاح السيسي، في قصر الرئاسة بمدينة العلمين، وضعه خلالها في صورة الأوضاع في فلسطين كما ترأس الرئيس الفلسطيني اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

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