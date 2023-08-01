الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس أبا إسحق

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بذكرى استشهاد القديس أبا إسحق، وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إنه في مثل هذا اليوم استشهد القديس اسحق من أهل شما (مركز اشمون) يعمل في حراسة بستان. وكان صالحا وديعا تقيا. لم يأكل لحما ولا شرب خمرا يصوم يومين ويفطر على البقول . وما يفضل من أجرته يفتقد به الفقراء والمساكين وظهر له ملاك الرب في رؤيا وأمره أن يمضي إلى الوالي ويعترف باسم المسيح لينال إكليل الشهادة ففرح ووزع كل ما عنده وأتي إلى الوالي واعترف بالسيد المسيح فعذبه كثيرا وكان الرب يقويه ويشفيه وبعد ذلك قطع الوالي رأسه المقدسة فنال إكليل الشهادة وأتي أهل بلده وأخذوا جسده الطاهر بإكرام وقد أظهر الله منه آيات عظيمة . 

كما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في نفس اليوم بذكرى نياحة استشهاد القديستين تكلة وموجي، وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إنه في مثل هذا اليوم استشهدت القديستان تكلة وموجي . وقد ولدتا بقراقص وتربيتا عند معلمة هناك واتفق عند عبورهما البحر أن شاهدتا الوالي يعذب المسيحيين فتعجبتا من قساوة قلبه وظهر لهما ملاك الرب وأراهما مجد القديسين فقصدتا الإسكندرية وهناك اعترفتا بالسيد المسيح أمام الوالي ن فعذبهما عذابا شديدا ثم قطع رأس القديسة موجي أما القديسة تكلة فقد أرسلها إلى دمطو بعد عذاب كثير . وهكذا نالت الاثنتان إكليل الشهادة .

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