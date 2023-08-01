الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنتر يتغلب على باريس سان جيرمان وديًا بهدفين

سينسي
سينسي

حقق إنتر ميلان الإيطالي فوزا مثيرا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وتغلب عليه بهدفين لهدف في مباراة كرة القدم الودية التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على الملعب الأوليمبي الوطني في العاصمة اليابانية طوكيو. 

وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد في وقت لاحق من أغسطس الجاري. 

وتقدم باريس سان جيرمان بهدف سجله البرتغالي فيتور فيريرا "فيتينيا" في الدقيقة 63 . لكن إنتر ميلان قلب الموازين في الدقائق الأخيرة، حيث حسم المباراة لصالحه بهدفين سجلهما سيباستيانو إسبوزيتو وستيفانو سينسي في الدقيقتين 81 و83. 

وأخفق باريس سان جيرمان بذلك في تحقيق أي فوز خلال جولته باليابان، حيث تعادل مع النصر السعودي سلبيا ثم خسر أمام سيريزو أوساكا الياباني 2 / 3 قبل أن يتلقى الهزيمة اليوم أمام إنتر ميلان. 

أما إنتر ميلان، فقد تعادل مع النصر السعودي 1 / 1 في مباراته الماضية في جولته باليابان.

انتر ميلان إنتر باريس سان جيرمان سان جيرمان فيتينيا

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

القادم أحلى.. فصبرٌ جميل

محمد رفعت

محافظون وتجارب (11) المحافظ الشهيد

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟