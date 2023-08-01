الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قناة الوثائقية تعلن عرض "أنفاق هتلر السرية" فى أغسطس الجارى

أنفاق هتلر السرية
"أنفاق هتلر السرية"

أعلنت قناة الوثائقية عن عرض فيلم جديد ضمن خطتها في شهر أغسطس الجاري، حول الأنفاق السرية لـ"هتلر".

وأشارت قناة الوثائقية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن الفيلم الوثائقي "أنفاق هتلر السرية" سيعرض على شاشتها خلال شهر أغسطس الجاري.

وأوضحت في بيانها: إن الفيلم يكشف رحلة وثائقية مثيرة عن عالم سُفلي للنازية، وذلك عبر مئات أميال من أنفاق سرية حفرها النازيون تحت الأرض، عالم آخر لهتلر لم نكن لنعرف عنه شيئًا لولا وثيقة مخفية كان اكتشافها مفتاحًا لسبر أغوار هذا الغموض.

أغسطس الجارى الفيلم الوثائقي شاشة الوثائقية عرض الفيلم عرض الفيلم الوثائقي قناة الوثائقية

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