الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل شرط يوسف البلايلى للانضمام إلى الزمالك الموسم المقبل

يوسف البلايلي
يوسف البلايلي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات المفاوضات مع الجزائري يوسف البلايلي لضمه إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن البلايلي طلب الحصول على راتب سنوي يصل إلى 800 ألف دولار نظير الانضمام إلى صفوف الزمالك كونه لاعب حر وغير مرتبط بتعاقد مع أي نادي في الوقت الحالي.

وأشار المصدر إلى أن الأمر قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك التي رأت أن المقابل المادي مغالاة فيه بصورة كبيرة وصعوبة دفعه بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي في الوقت الحالي.

ويبحث مسئولو الزمالك في المقام الأول عن التعاقد مع لاعبين أجانب منتهية عقودهم مع أنديتهم وهو الأمر الذي يساهم في تخفيض الميزانية الخاصة بالنادي في موسم الصفقات.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق النصر السعودي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات للبطولة العربية.

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