ممثل حزب المصريين الأحرار يطالب بإعادة هيكلة الدين الخارجى

طالب محمد ماهر مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار، بإعادة هيكلة الدين الخارجي، بحيث يكون الاقتراض على أجل طويل والسداد على أجل قصير.

وأضاف مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار، خلال لجنة الدين العام وعجز الموازنة والاصلاح المالى، "الدين العام والإشكاليات والحلول" ضمن لجان المحور الاقتصادى ، أن هناك تغير كبير في الديون الخارجية بسبب زيادة سعر الصرف، محذرا من الاقتراض بالعملة الصعبة.

كما طالب محمد ماهر، بتشكيل لجنة لاستراتيجيات الاقتراض، والعمل على عمليات مبادلة الاصول، وكذلك العمل على استغلال مشروعات الطاقات المعطلة، والاستثمار مع القطاع الخاص، واستبدال المنتجات المستوردة بمنتجات محلية الصنع، لمواجهة الأزمات الاقتصادية وتقليل الدين العام الخارجى.