السجن 3 سنوات لمتهم بالاتجار فى "الحشيش" بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم عامل بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في "الحشيش" بدائرة قسم ثان سوهاج.



تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم ثان سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها بقيام المتهم بالاتجار فى المخدرات وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبي الشراء من الشباب.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد قطع "الحشيش".

وبمواجهته اعترف بالاتجار في المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها السابق.