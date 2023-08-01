عفت السادات في الحوار الوطني: العدالة الاجتماعية تستلزم تطبيق القانون بشكل سليم

قال الدكتور عفت السادات، عضو تحالف الأحزاب، إن مسألة الجمهورية الجديدة والعدالة الاجتماعية تستلزم تطبيق القانون بشكل سليم؛ لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، فتحقيق هذه الغايات تبدأ من القانون.

وأوضح "السادات"، خلال كلمة له في جلسة تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بالحوار الوطني، أن كثير من الأمور نتيجة عدم تطبيق القانون بشكل حقيقي؛ تسبب في ضياع الإحساس بالهوية والانتماء.

وتابع: يهمنا الاهتمام بقضية التعليم والصحة، فالتعليم يحتاج من الدولة أن تولي اهتماما أكبر للتعليم، لأن المواطن البسيط يحتاج إلى نظرة، فهناك مدارس تنشؤها الحكومة أفضل بكثير من الخاصة والطبقات البسيطة والمتوسطة تحتاج لها.

وأردف: أما عن الصحة فالدولة قامت بدور كبير ومحمود في التأمين الصحي، نتمنى أن يزيد، ونتمنى زيادة المخصصات لتغطية مساحات أكبر ليعود بذلك على للمواطنين، متابعًا: الجمهورية الجديدة تحتاج للتفكير خارج عن الصندوق، خاصة وأن الحوار أشعرنا بالمشاركة الإيجابية والفعالة، فنتمنى أن يكون الحوار ومخرجاته ذات تأثير في هذه الشئون.