الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هل صدر قرار بتخفيف أحمال الكهرباء عن مطار القاهرة؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بتخفيف الأحمال الكهربائية عن الخدمات بمطار القاهرة الدولي.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخفيف الأحمال الكهربائية عن أي من الخدمات بمطار القاهرة الدولي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشددت على انتظام عمل جميع الخدمات التي تلبي متطلبات العملاء ومقتضيات سير العمل بالمطارات المصرية، بشكل طبيعي على مدار اليوم، دون إيقافها أو تخفيض استهلاك الكهرباء خلال عملها، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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