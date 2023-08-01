الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ممثل حزب النور فى الحوار الوطنى يطالب بتوفير حياة كريمة للمحالين للمعاشات

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال النائب أحمد الشريف ممثل حزب النور فى الحوار الوطنى، إنه لولا العدالة الاجتماعية ما جلسنا فى هذا المكان للحوار الوطنى، مضيفا أن العدالة الاجتماعية غاية عند المؤسسات والهيئات.

وطالب النائب أحمد الشريف خلال مشاركته في جلسة لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، لمناقشة قضية "نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص"، باتخاذ الاجراءات الصارمة والحاكمة للتوظيف والترقية والجزاءات وتفعيل الضوابط العامة، وتفعيل دور المجلس الأعلى للأجور وإجراء تعديل تشريعى لقانون المعاشات لتوفير حياة كريمة للمحالين للمعاشات.

واقترح النائب أحمد الشريف إعادة المشروعات المشتركة مع الدول مثل مشروع بنجر السكر والتوسع فى الجامعات الأهلية، مشددا على ضرورة توفير التأمين الصحى وتأمين معاشات للمزراعين والاهتمام بالمنصات التعليمية الرقمية، متابعا:" نحن بحاجة لتوفير فرص للشباب من قطع أراضى وسكن مناسب".

الاجراءات الصارمة الحوار الوطنى العدالة الإجتماعية المحور الاقتصادي المجلس الأعلى للأجور المنصات التعليمية توفير حياة كريمة تكافؤ الفرص

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