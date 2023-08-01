الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فابريزيو رومانو: مرشحان لخلافة رياض محرز في مانشستر سيتي

رياض محرز
رياض محرز

بدأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عملية البحث عن بديل للجزائري رياض محرز، جناح الفريق الراحل حديثًا.

وانضم رياض محرز لصفوف فريق أهلي جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بأخبار الانتقالات، فإن مانشستر سيتي وضع البلجيكي جيرمي دوكو ضمن قائمة المرشحين لخلافة رياض محرز.

ويلعب دوكو ضمن صفوف فريق رين الفرنسي منذ انضمامه من فريق أندرلخت البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020.

وأفاد رومانو أن دوكو من الأسماء المرشحة بقوة للانضمام لمانشستر سيتي وتشيلسي أيضًا بجانب الفرنسي مايكل أوليس، جناح فريق كريستال بالاس الانجليزي.

ويلعب أوليس ضمن صفوف فريق كريستال بالاس منذ انضمامه من فريق ريدينج خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021.

مانشستر سيتى رياض محرز أهلي جدة رين كريستال بالاس

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