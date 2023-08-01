الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

سؤال برلماني حول تأخر بناء مدرسة منشأة همام بأسيوط

النائبة سناء السعيد
النائبة سناء السعيد

تقدمت النائبة سناء السعيد؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط ووزير التربية والتعليم حول تأخر بناء مدرسة منشأة همام  للتعليم الأساسي مركز البداري. 

وأوضحت النائبة أن قرية منشأة همام بمركز البداري محافظة أسيوط تعاني أشد المعاناة من الكثافة في الفصول وأصبحت الدراسة بها  فترتين في مدرستين مؤجرتين متهالكتين لا تصلحان نهائيًا لمكان تعليمي وتشكلان خطرًا على حياة الطلاب.

وقالت السعيد: على حد علمي هناك ٨ قراريط من أملاك الدولة بالقرية تم رفعهم مساحيًا لعمل مدرسة عليهم منذ أكثر من نصف عام ولكن يبدو أن الإجراءات تسير ببطء شديد.  

وتساءلت النائبة: لماذا لا يتم سرعة الحسم والانجاز في فحص هذا الملف؟ وأضافت أثق أنكم قادرون على أن تبدأ الدراسة بالمدرسة الجديدة مع العام الدراسي القادم والذي سوف يبدأ في بداية شهر أكتوبر، وطلبت بإرسال الرد مكتوب.

حزب المصري الديمقراطي رئيس مجلس الوزراء عضو مجلس النواب حزب المصري الديمقراطي الإجتماعي التربية والتعلي

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