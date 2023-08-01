تقرير: تشافي يفشل في إقناع ديمبيلي بالبقاء مع برشلونة

أفادت تقارير صحفية بفشل محاولة نادي برشلونة لإقناع الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب الفريق، بالبقاء وعدم الانتقال.

وبات ديمبيلي قريبًا من الانتقال لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة أشارت بعض التقارير الصحفية إلى أنها ستتم عن طريق كسر العقد بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة سبورت الكتالونية، فإن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، محبط بسبب عثمان ديمبيلي خاصة أن اللاعب تحدث معه الأسبوع الماضي وأخبره أن أكبر أحلامه هو التتويج بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة.



وانضم ديميبيلي لبرشلونة قادمًا من فريق بروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017.

وأشارت سبورت إلى أن تشافي استشهد بالبرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي رحل عن برشلونة بكسر التعاقد أيضًا وحاول العودة أكثر من مرة لبرشلونة لإقناع اللاعب بالبقاء ولكن الخطة لم تنجح في ديمبيلي.

ولعب ديمبيلي 185 مباراة بقميص برشلونة منذ انضمامه لصفوف الفريق؛ وسجل 40 هدفًا وصنع 43 لزملائه في الفريق.