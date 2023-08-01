الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الملا" يُتابع معدلات إنتاج شركات الصحراوين الشرقية والغربية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عبر “الفيديو كونفرانس”، الاجتماعين الدوريين مع رؤساء ومسئولي عدد من شركات الإنتاج البترولى بالصحراوين الشرقية والغربية وضما شركات العلمين والواحة ومارينا للبترول بمنطقة الصحراء الغربية، وشركات العامة للبترول والفنار ومجاويش ووادى السهل وبتروأمير وذلك لمراجعة والوقوف على تقدم تنفيذ برامج انتاج الشركات التي تعمل وفق خطة متكاملة.

وأكد “الملا” على أهمية التنسيق والتكامل بين مجموعة الشركات بكل منطقة لتنفيذ والإسراع بالخطط الإنتاجية المعتمدة مما يسهم في زيادة الإنتاج والوقوف على التحديات مما يدعم تحقيق اهداف برامج زيادة الإنتاج والذى يعد الهدف الرئيسى والحيوى للقطاع، بناء على استراتيجية تكامل بين الشركات والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول والمعدات وتعظيم الاستفادة من الكفاءات الفنية للشركات في تنفيذ الخطط بما يسهم في النهاية في تحقيق الأهداف والبرامج الموضوعة بالتوازى مع خفض نفقات التشغيل وترشيدها.

وشهد الاجتماعان استعراض ودراسة موقف الإنتاج الحالي لكل شركة والتحديات التي تواجه تنفيذ خطط العمل والإجراءات المتخذة للتغلب عليها، بالإضافة الى استعراض ماتم إنجازه في مجال زيادة معدلات الإنتاج من الآبار المنتجة وخطط الحفر وإصلاح الآبار، وجهود استعادة إنتاج الآبار المغلقة، علاوة على استعراض جهود تحقيق التكامل المشترك بين الشركات والنتائج التى تمت من خلاله.

حضر الاجتماع المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائبه للإنتاج المهندس احمد مصطفى ونائبه للإتفاقيات والاستكشاف الجيولوجى محمد محيى ورئيس الشركة العامة للبترول المهندس نبيل عبد الصادق ورؤساء ومسئولى شركات منطقتي الصحراوين الغربية والشرقية

البترول والثروة المعدنية الرئيس التنفيذي لهيئة البترول الشركة العامة للبترول الصحراء الغربية العامة للبترول المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية شركات الإنتاج البترولى

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