علاء مرسى ينضم لأبطال مسلسل الليلة كبيرة.. صور

بدأ الفنان علاء مرسي تصوير مشاهده في مسلسل "الليلة كبيرة"، الذي يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.

وظهر علاء مرسي في كواليس العمل وهو يرتدي بدلة وببيون قديمة ويبدو عليه أنه يجسد شخصية تشبه شخصيات المخترعين، واستقبل أبطال العمل الفنان علاء مرسي في أول أيام تصويره بالأحضان، وسادت حالة من التناغم بين أبطال العمل.

من جهته، قال مخرج العمل، وسام المدني، إن وجود الفنان علاء مرسي إضافة كبيرة للعمل، خاصة أنه كوميديان من نوع خاص وقد ظهرت هذه الكوميديا فور دخوله موقع التصوير.

علاء مرسي

يشار إلى أن مسلسل "الليلة كبيرة" من تأليف ورشة حروف (إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض)، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن، من بينهم: هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم وإسماعيل فرغلى ومها أحمد ومحمد طعيمة وعبدالرحمن ظاظا ولؤي شوكت وأحمد التهامي ومحمد يوريكا وزينة منصور وحمدي هيكل ومصطفى يوسف ومحمد السعدني ومحمد حزين ومراد فكري صادق ونشوى بلال وساندي مراد ومنى جاد وهشام شرف ومحمود فايز، وغيرهم الكثيرون من نجوم الفن، وإخراج وسام المدني.

يذكر أن آخر أعمال علاء مرسي هو فيلم "التاروت"، بطولة الفنانة سمية الخشاب، والذي يجسد به شخصية خادم في منزل رجل أعمال يقدم شخصيته الفنان عبدالعزيز مخيون، والذي يتعرض للاغتصاب على يده في صغره مما يسبب له أزمة نفسية تؤثر عليه في الكبر، حيث يقدم عبدالعزيز مخيون شخصية رجل أعمال غير سوى نفسيا، ذى سلوك شاذ في كل أفعاله سواء من الرجال أو النساء.

يشارك في بطولته كوكبة كبيرة منهم الفنانة سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، منذر رياحنة، عبدالعزيز مخيون، ومحمد سليمان، نورهان حفظي، وعلاء مرسي، وخالد محروس، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف، منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ويوسف منصور- طفل الغزالة الرايقة- وكنزي رماح وسعيد يحيي، تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت.