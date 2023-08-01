الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس المحطات النووية يزور الأكاديمية التقنية لتدريب الكوادر المصرية بروسيا

صورة جماعية من الحدث
صورة جماعية من الحدث

تفقد الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ويرافقه المهندس محمد رمضان، نائب رئيس الهيئة الإدارة للتشغيل والصيانة أكاديمية "روساتوم" التقنية، حيث يتم تدريب الكوادر البشرية المصرية المسئولة عن إدارة وتشغيل محطة الضبعة النووية.

وقالت هيئة المحطات النووية، في بيان لها اليوم، إنه تم عقد اجتماع مع المختصين بالأكاديمية للوقوف على الموقف التنفيذي لسير العملية التدريبية وبحث مخطط تنفيذ البرامج التدريبية لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية المصرية، لتأهيلها للقيام بمهامها لإدارة وتشغيل محطة الضبعة النووية.

وتأتى هذه الزيارة في إطار حرص قيادة هيئة المحطات النووية على متابعة سير العملية التدريب، للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية وتنمية الكفاءات للكوادر المصرية وتأهيلهم للقيام بأعمال تشغيل وصيانة وإدارة المحطة النووية بالضبعة. وفي أثناء الزيارة، تم تفقد مماثل التدريب متعدد الوظائف، والمقرر أن يتم استخدامه ضمن مراحل تدريب المشغلين المصريين على التعامل مع سيناريوهات التشغيل المختلفة، وذلك لإكسابهم المعرفة والخبرة وثقل مهاراتهم في كل أوضاع التشغيل المختلفة للمحطة.

كما تضمنت الزيارة أيضًا المرور على المتدربين والاجتماع بهم لتفقد أحوالهم ومقترحاتهم نحو زيادة فعالية البرامج التدريبية، وكذلك حثهم وتحفيزهم نحو بذل المزيد من الجهد لتعظيم الاستفادة واكتساب الخبرات أثناء العملية التدريبية، كما تضمنت الزيارة تفقد أماكن الإقامة والإعاشة الخاصة بالمتدربين لضمان تحقيقها المستوى اللائق لتوفير كل المتطلبات المعيشية المناسبة للمتدربين.

جدير بالذكر أنه في 6 ديسمبر 2021، تم البدء في العملية التدريبية للكوادر البشرية المصرية بمدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية، وذلك لإعداد أطقم التشغيل والصيانة لمحطة الضبعة النووية، ويتم إيفاد المتدربين إلى دولة روسيا الاتحادية وفق برنامج زمني مخطط معد طبقًا لمخطط تنفيذ المشروع، ويتم التدريب كجزء من نطاق أعمال المقاول العام المنفذ لمشروع المحطة النووية بالضبعة.

 

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