لطلاب الثانوية العامة.. كيف تستعد للمرحلة الجامعية؟

مرحلة الدراسة الجامعية من أكثر المراحل التي يحلم بها أغلب الطلاب خلال مشوارهم الدراسي، فيعتبر الجميع نفسه خلالها حرًا في اختيار طريقة وتحديد مستقبله، ومما لا شك فيه أن هناك فرق بين المرحلة الثانوية والجامعية.

وعلى الرغم من تفضيل الأغلبية للمرحلة الجامعية، ولكن لكل مرحلة صعوبتها، ولذلك يجب الاستعداد لها على أكمل وجه، وتواصلت "الدستور" مع استاذ مساعد الأمراض النفسية و العصبية بجامعة عين شمس دينا الجابري لتوضيح كيفية الاستعداد للمرحلة الجامعية لطلاب الثانوية العامة.

وقالت إن الاستعداد للمرحلة الجامعية جزئين، جزء منه أكاديمي وجزء أخر اجتماعي ونفسي، وعن الجزء الأكاديمي فخلال المرحلة الدراسية يكون الطلاب في تعود على المذاكرة بشكل معي، وشرح المواد نقطة بنقطة، أما المرحلة الجامعية يختلف الأمر، حيث أن الطالب لا يحصل على العلم بالمعقلة، ولكن يجب عليه حضور المحاضرات ولديه القدرة على فهم الدكتوروما يشرحه والفصل بين المهم وغير المهم.

ويأتي ذلك وسط حضور كبير من الطلبة، لذلك يجب التوعية والتثقيف حول شكل الدراسة الجامعية التي يكون خلالها الطالب معتمد على نفسه بشكل كبير وثقفيف الذات من خلال قراءة الكتب والمراجع الخاصة بالدراسة الجامعية، وكذلك تعلم التركيز في إلتقاط المعمولة، وعلقت: "تعلم البحث من أهم طرق الاستعداد للمرحلة الجامعية، وكذلك الدراية عن التعليم العالمي.

أما الناحية الاجتماعية تكون مختلفة بالنسبة للمرحلة الجامعية عن أعوامه الماضية، حيث تكون المدرسة شاملة طلاب بعدد محدود على عكس الجامعات التي تكون شاملة لجميع أطياف المجتمع، وذلك ما يعد فرصة أن يتعلم التعامل مع الجميع.

وتابعت: "مهارة التواصل مع الأشخاص بكافة أنواعها وأشكالها من أهم ما يجب العمل عليه وتقبل فكرة اختلاف الشخصيات"، كما نصحت بضرورة التكيف مع الأمر من خلال قراءة الكتب الثقيفية، والتعرف على ما يخص الكلية والجامعة بشكل الخاص التي سيقبل عليها الطالب".