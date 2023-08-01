حزب الدستور يعلن التقدم بمشروع لعلاج البطالة خلال مناقشات الحوار الوطني

قالت إكرام الجزار، ممثلة حزب الدستور، إنه لا يمكن الحديث عن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فى ظل محدودية الفرص من الأساس مما يعتبر "مساواة فى الظلم"، موضحة أن تحقيق تكافؤ الفرص لا يتطلب فقط عدم التمييز ولكن زيادة فرص العمل.

وأوضحت "الجزار" خلال كلمتها في لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، الفرق بين الاقتصاديات النامية والمتقدمة هو نسبة التشغيل، مشيرة إلى أن قطاع التشييد والبناء هو أحد أكثر القطاعات تحقيقًا للفرص التشغيلية، وعلى الرغم من أن مصر شهدت طفرة في هذا القطاع إلا أنه لم يحقق أهدافه بسبب غياب الشفافية وتكافؤ الفرص.

وتابعت: يزيد معدل البطالة عن 7% بين مختلف المحافظات و85% بين حملة المؤهلات.

وأعلنت التقدم بمشروع لعلاج البطالة تحت مسمى "مجتمع منتج"، يشارك فيه الوزرات المعنية كلًا وفق اختصاصه، وأوضحت: تكون وزارة الاستثمار معنية بتقديم حوافز استثمارية، وتتولى وزارة الصناعة الإشراف على تدريب الخريجين في المصانع كمسؤولية مجتمعية، وتشرف وزارة الزراعة على التدريب الريفي والتسويق وإنشاء معارض تابعة للوزارة، وتلزم وزارة التضامن الجمعيات الأهلية بتخصيص نسبة من نشاطها للتمكين الاقتصادي وإنشاء مشروعات صغيرة، بينما تتولى وزارة الاتصالات برنامجًا للفريلانسر وتدريب الشباب لتوفير فرص عمل لآلاف الشباب وتوفير عملة صعبة.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة العدالة الاجتماعية المندرجة تحت المحور الاقتصادي اليوم /الثلاثاء/ بعنوان "نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص".