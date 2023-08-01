الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطل انتحل صفة شرطة بالنزهة

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة حيازة سلاح ناري وانتحال صفة رجال شرطة بدائرة قسم شرطة النزهة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم حيازة سلاح ناري، وفرد خرطوش، وذخائر دون تراخيص وانتحال صفة رجل شرطة للنصب علي المواطنين وسرقتهم.

وكان قسم شرطة النزهة تلقى بلاغا من مواطن يفيد أثناء عودته من عمله في ساعة متأخرة من الليل استوقفه شخص وأشهر في وجهه سلاحا ناريا وادعي أنه فرد شرطة ثم طالبه بإخراج ما معه من متعلقات واستولي عليها وفر هاربا.

وبعمل التحريات تم التوصل إلي المتهم وتبين أن «م . م»، 42 سنة، عاطل، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بقسم شرطة النزهة من القبض عليه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في التحقيقات وتحرر محضر بالواقعة.

محكمة جنايات القاهرة حيازة سلاح ناري قسم شرطة النزهة صفة رجال شرطة

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