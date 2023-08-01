وزيرة الهجرة تشيد بجهود "الشؤون القنصلية" و"الأحوال المدنية" و"التجنيد" لخدمة مواطنينا بالخارج

اختتمت وزارة الهجرة النسخة الأكبر مشاركة لمؤتمر المصريين في الخارج في دورته الرابعة التي حملت شعار "في قلب الوطن"، لتعبر عن مكانة المصريين في الخارج، وما يعكسه المؤتمر من ترجمة لاستراتيجية الاتصال المستدام الذي اطلقتها الوزارة، وجاءت هذه النسخة بمشاركة ١٠٠٠ من المصريين في الخارج مثلوا ٥٦ دولة حول العالم.

وخلال الجلسة الختامية، أشادت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارات الدفاع والخارجية والداخلية لخدمة أبنائنا المصريين بالخارج، خاصة فيما يتعلق بالخدمات والمعاملات القنصلية والتجنيد وكذلك الأحوال المدنية، والسعي دائما لتقديم هذه الخدمات بأفضل صورة ممكنة تناسب مواطنينا بالخارج وتسهل عليهم.

كما أشارت إلى حرص ممثلي الجهات على الاستجابة لدعوة وزارة الهجرة لحضور اللقاءات التفاعلية مع الجاليات والتي نجحت في التواصل مع ٤٥ دولة حتي الآن، ويأتي اللقاء المباشر في المؤتمر تتويجًا لاستراتيجية الاتصال المستدام، جاء ذلك خلال جلسة المحور الخدمي ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج".

من جانبه أكد السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، على حرص الدولة على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم المصريين في الخارج، وتلبية مطالبهم على كافة الأصعدة، بالتنسيق بين وزارة الخارجية، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، وكافة الجهات المعنية في الدولة.

وأشار اللواء إيهاب الحيني، ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، إلى وجود خطة لتطوير كل القطاعات في الوزارة، وعلى رأسها المواقع الخدمية مثل الأحوال المدنية، عبر توفير كل الاحتياجات التي يحتاجها المواطن.

ولفت إلى أن وزير الداخلية صدق على إصدار بطاقات الرقم القومي للمصريين في الخارج دون الحاجة لحضورهم في مصر، بالتعاون مع وزارة الخارجية، بعد استيفاء الأوراق المعنية بالتنسيق مع السفارات المصرية في الخارج، بالإضافة لأي خدمات يحتاجها المواطن من الأحوال المدنية المصرية.

وأكد العميد محمد صبحي، مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، اهتمام القوات المسلحة بخدمة أبناء المصريين في الخارج، وإتاحة تقديم الخدمات التجنيدية والرد على استفسارات المصريين في الخارج عبر الموقع الإلكتروني لإدارة التجنيد.

وأضاف مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر، أنه من الممكن إرسال بيانات الشاب الراغب في الحصول على شهادة الإعفاء عبر السفارة المختصة شريطة استيفاء الأوراق، مع إرسالها عقب صدورها للسفارة أو القنصلية المختصة.

كما تناول التيسيرات الجديدة التي تم الإعلان عنها بالتعاون مع وزارتي الخارجية والهجرة استجابة للمواطنين لحصول ابناءهم المقيمين بالخارج علي تيسيرات تجنيدية، مشيرا الى إطلاق الموقع المخصص لذلك منتصف أغسطس والذي سيتم من خلاله التقديم للحصول علي إنهاء الموقف التجنيدي.

وقال العقيد دكتور محمد شرشر، مدير إدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، إن جواز السفر من الممكن إصداره في نفس اليوم بعد 4 ساعات من تاريخ التقديم عليه، من المنافذ المحدثة داخل مصر ، حيث شهدت الإدارة تحديثات هامة وتطوير الموقع والآليات عقب نقلها للمقر الجديد بالعباسية.

وأضاف مدير إدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، خلال كلمته في المؤتمر، أن السفارة أو القنصلية تستقبل بيانات المواطن في الخارج، والأوراق الخاصة بإصدار جواز السفر، وترسل إلينا، ليتم طباعة الجواز وإرساله لوزارة الخارجية بعد 24 ساعة، ليتم إرساله للخارج، مؤكدًا ان جواز السفر وثيقة رسمية هامة لا يمكن اصدارها في الخارج الا من خلال وزارة الخارجية ، وهو ما يتم من جهود تعاون مستدامة.