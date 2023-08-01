رفعت شكيب: مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية خطوة مهمة لإنهاء الانقسام

قال النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن استضافة مصر لمؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وذلك استجابة لدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وبمشاركة عدد من الفصائل الفاعلة في المشهد الفلسطيني، يؤكد الدور الريادي والمحوري للدولة المصرية.

وأشار "شكيب" في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن مصر تهتم دائما وأبدا بالقضية الفلسطينية وتضعها في صدارة أولوياتها، لذلك يعد مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية خطوة هامة لإنهاء الانقسام، وإعادة استقرار القطاع، وتوحيد الجبهة الفلسطينية الداخلية، لمواجهة التحديات، ومحاولة صياغة رؤية سياسية موحدة.

وأوضح عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المؤتمر جاء في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لاستئناف عملية السلام، فضلاً عن صياغة رؤية وطنية موحدة من أجل مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد النائب رفعت شكيب، على أهمية توحيد الصف بين الفصائل الفلسطينية، وعودة الاستقرار داخل فلسطين.