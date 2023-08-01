تعلن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية وبالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عن فتح باب التقديم للالتحاق بالدبلوم والماجستير الأكاديمي في الحوكمة ومكافحة الفساد.

وذلك خلال الفترة من 31 يوليو إلى 17 أغسطس 2023، ويعقد البرنامج الدراسي بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بمدينة نصر.

يمكن الاطلاع على الشروط العامة للقيد والتقديم بالبرنامج من خلال الرابط التالي:

http://feps.edu.eg/arr/students/pgnews/195.html

موقع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد:

https://academy.aca.gov.eg