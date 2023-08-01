الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخص صدمته سيارة على طريق الفيوم الصحراوي

جريدة الدستور

أصيب شخص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم، صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الفيوم الصحراوى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الخدمات الأمنية أعلى طريق الفيوم الصحراوى، مفاده وجود مصادمة.

على الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى.

تم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

كاميرات المراقبة مالك السيارة كسور وكدمات طريق الفيوم الصحراوى سيارة صدم كسور متفرقة بالجسم

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