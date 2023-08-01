الأهلى يحوّل القسط الأول من صفقة رضا سليم

خضع المغربى رضا سليم، لاعب الجيش الملكى المغربي، للكشف الطبي بأحد مستشفيات القاهرة، أمس الإثنين، واجتاز الاختبارات، وبعدها تم الإعلان رسمياً عن ضمه للنادي الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليكون ثاني المنضمين بعد إمام عاشور الذي تم الحصول على خدماته قادما من ميتلاند الدنماركي.

وكشف مصدر، عن أن مسئولي الأهلى لن يكتفوا بضم رضا سليم وإمام عاشور، لكن هناك تحركات مكثفة لدعم الفريق بمهاجم أجنبى قوى بناءً على طلب السويسرى مارسيل كولر المدير الفني، بعد تعثر صفقة البرازيلي سوزا.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إدارة الأهلي نجحت فى التوصل إلى اتفاق نهائى مع نادى الجيش الملكى المغربى على ضم رضا سليم مقابل 2 مليون و100 ألف دولار يتم دفعها على قسطين، بحيث سيتم تحويل مليون و100 ألف دولار عقب اجتياز اللاعب الكشف الطبى وتوقيع العقود رسمياً ثم يتم دفع مليون دولار بعد أربعة أشهر من تفعيل الصفقة.

وكان رضا سليم وصل إلى القاهرة رفقة وكيله وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي، الذي سافر إلى المغرب بهدف إتمام الاتفاق بشكل نهائي، بعد دخول الزمالك وبيراميدز في الصفقة.