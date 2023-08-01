الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 5 في تصادم سيارتين بالطريق الإقليمي جنوب الجيزة

جريدة الدستور

أصيب 5 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، في تصادم سيارتين بالطريق الإقليمي جنوب الجيزة.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات المرور، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث ووجود مصابين بقرية غمازة مركز الصف.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ ، وتبين بالفحص اصطدام سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص في الاتجاه القادم من حلوان إلى الفيوم، ما أسفر عن سقوط 5 مصابين.

تم نقل المصابين للمستشفى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

تصادم سيارتين الطريق الإقليمي جنوب الجيزة شرطة النجدة

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