الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة مسجل خطر غسل 5 ملايين جنيه فى شراء وحدات سكنية للجنايات

جريدة الدستور

أحالت النيابة العامة بالجيزة، الثلاثاء، المتهم بغسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه فى شراء وحدات سكنية، وسيارات، ودراجات نارية، للمحاكمة الجنائية.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال مسجل خطر؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع.

وكذلك محاولة المتهم بغسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية، السيارات والدراجات النارية، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 5 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

البنوك السوق السوداء المخالفة للقانون مبالغ مالية شراء وحدات السكنية دراجات نارية

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