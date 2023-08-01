الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الدوما الروسى": حان الوقت لضرب مراكز صنع القرار فى أوكرانيا

رئيس لجنة العلاقات
رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي

أكد رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، أنه حان الوقت لضرب مراكز صنع القرار في أوكرانيا، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس لجنة العلاقات الدولية بالدوما الروسي: من المرجح أن المسيرات التي هاجمت موسكو أطلقت من قبل شبكة عملاء لأوكرانيا داخل روسيا.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أن نظام كييف قام بالهجوم على موسكو بثلاث طائرات مسيرة، في وقت متأخر من الليل، تم إسقاط اثنتين منها، وتمت السيطرة على الطائرة الثالثة وتحطمت في منطقة المباني غير السكنية في "موسكو سيتي".

وقالت الوزارة إنه تم تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في الجو باستخدام نظام الدفاع الجوي فوق مناطق أودينتسوفسك وناروفومينسك في مقاطعة موسكو.

وأوضحت الوزارة أن طائرة مسيرة ثالثة تمت السيطرة عليها بواسطة أدوات الحرب الإلكترونية، وفقدت التحكم وسقطت في منطقة المباني غير السكنية في مجمع "موسكو سيتي".

مجلس الدوما أوكرانيا موسكو شبكة عملاء كييف

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