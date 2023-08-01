"كنزك"مبادرة لتجديد الملابس المستعملة للحفاظ على البيئة

قررت أن تصطحب هوايتها في مجال تصميم الأزياء ليكون مصدر دخل لها تعتمد به على ذاتها في حياتها العملية، ويكون في جانبه الآخر مساعدة لمثيلاتها من الفتيات وأيضا يحافظ على البيئة.

كانت هذه هي الأبعاد الثلاثة التي فكرت فيها آية سليم صاحبه الـ 26 عاما، عندما قررت أن تخرج الكنز من دولابها الخاص وتؤسس به أول مبادراتها والتي طبقت فيها شغفها في مجال التصميم وموضة الأزياء، وليكون له مسؤولية مجتمعية في كيفية تجديد الملابس الشخصية المستعملة والاستفادة منها هربا من غلاء أسعار الملابس الجاهزة الجديدة.

تحكي آية، أن البداية كانت منذ فترة الحظر الصحي لوباء كورونا، وما تبعه من وقت فراغ كبير جعلها تبحث في أي الهوايات ترغب أن يكون مسار حياتها العملي وتشبع به رغبتها وهوايتها ولهذا أطلقت عليه مشروع "كنزك".

- ارتفاع كبير في أسعار الملابس المستعملة

وتابعت وجدت أن هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار الملابس الجاهزة في الأسواق، ولا يستطيع بعض الفتيات شرائها في ذات الوقت لدينا كميات كبيرة من الملابس لا تستخدم لنا ولأمهاتنا، ولا بد من استغلالها والاستفادة منها وتجديدها لتناسب الموضة الحديثة وفي ذات الوقت لا يتم إنفاق أموال كبيرة.

و جمعت آية، عددا من الفتيات الراغبين في بدء مشروع جديد لحياتهن، بتعليمهن التفصيل وكيفية تجديد الملابس لينتفعن بما تعلمن، لتكون المبادرة مصدر رزق لهن ومساعده لهن في تجديد ملابسهن، مشيرة إلى أن فكرة تجديد الملابس القديمة المستعملة وتجديدها لها أكثر من فائدة لتكون سبب في فرحة الآخرين بتوفير قطعة جديدة ذات تصميم جديد وفي ذات الوقت بتكلفة بسيطة للغاية عن السعر الحديث.

- تجديد الملابس وعدم التخلص منها يحافظ على البيئة

وتابعت أن تجديد الملابس وعدم التخلص منها بإلقائها في القمامة أو حرقها هي وسيلة للحفاظ على البيئة والهواء في ظل التغيرات المناخية التي نعيشها، لا بد أن نحسب كل خطواتنا ونعي جيدا أن تكون مبادراتنا ذات نفع إيجابي يعود على البيئة.

وقالت إنها تحلم أن تصل مبادرتها للمعارض العالمية خاصة أن الجنسيات الأجنبية لديها ذات الفكر بالحفاظ على قيمة كل ماهو قديم، وتجديده وإعادة استعماله من جديد دون إهداره توفيرا للنفقات وحفاظا على البيئة.