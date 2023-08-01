محافظ أسيوط يطمئن على توفر السلع بفرع شركة تجارة الجملة فى ساحل سليم

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، سير العمل بفرع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة بمركز ساحل سليم، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وأسعارها وتوافر مخزون من السلع التموينية، لتوزيعها على البدالين التموينين وفروع مشروع جمعيتي، وذلك في إطار جهود الدولة وحرصها على توفير السلع لكل المواطنين.

رافق المحافظ، خلال الجولة التفقدية؛ النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والمهندس علي الشرقاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس صابر عبدالرءوف مدير تنفيذ الأعمال بفرع جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندسة أمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب، وإيهاب عبدالحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة، ويسرى سند مدير إدارة المواقف.

وتفقد المحافظ أقسام فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمركز ساحل سليم، وتابع توافر السلع التموينة "الزيت والسكر والأرز والأجبان والشاي" بكميات كبيرة لسد احتياجات المواطنين وتوفير احتياجات البدالين التموينين ومشروع جمعيتي، خاصة مع تطبيق أسعار الزيادة الجديدة في أسعار السلع التموينية، والتي أقرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية حفاظًا على حق المواطن، والتقى بعض المواطنين بمعرض بيع السلع الغذائية المخفصة بالتعاون مع الغرفة التجارية المصرية، وفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمركز ساحل سليم، والذي يضم السلع الغذائية المتنوعة (السكر– الزيت– السمن– الأرز– المكرونة– الدقيق ومختلف المنتجات)، والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج.

واطمأن على جودة المنتجات المعروضة بالمعرض ورخص أسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.



وأشار اللواء عصام سعد إلى أنه تم ويجري تنظيم وافتتاح معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بجميع قرى ومراكز المحافظة وبالمدن الجديدة بالتنسيق مع وزارة التموين والغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، فضلًا عن وجود منافذ ثابتة ومتحركة بالتنسيق مع الجهات المعنية من المديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب ومنافذ تابعة لوزارة التموين مثل "جمعيتي" ومنافذ "أمان" ضمن مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية، ومنافذ مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة الثابتة والمتنقلة التي تجوب القرى والنجوع البعيدة والميادين المختلفة.

ولفت إلى دعمه الكامل لجهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في إقامة معارض المواد الغذائية وفتح المنافذ بنسب تخفيضات جاذبة للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر ومحاربة الغلاء وجشع التجار، مشيرًا إلى أنه سيتم تكثيف الجهود لفتح منافذ ومعارض أخرى بمختلف المراكز والأحياء والقرى لتوفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين.

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