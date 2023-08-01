الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وفد "التنسيقية" يُشارك فى النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج

وفد التنسيقية
وفد التنسيقية

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، وذلك بحضور قرابة الألف مشارك من حوالي 55 دولة، من بينهم ممثلون عن 66 من رابطة من روابط جاليات للمصريين بالخارج.

وبدأ المؤتمر بحلقة نقاشية حول أداء الاقتصاد المصري والسياسات النقدية ومناخ الاستثمار، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وطارق فايد، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك القاهرة، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأدارت الجلسة السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج. 

وناقشت الحلقة النقاشية أداء الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، وفرص تخطي العقبات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وما تم تحقيقه من إنجازات، وكذلك الترويج لفرص الاستثمار لضمان المشاركة الفعالة للمصريين بالخارج في الاستثمار بمصر.

فيما أبدى أعضاء وفد التنسيقية سعادتهم بالمشاركة في النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، وبالموضوعات التي تمت مناقشها، مشيدين بالوعي الكبير الذي أبداه الحضور وتمثل في أسئلتهم وتناولهم للموضوعات المختلفة.

وقال أعضاء الوفد إن الجاليات المصرية بالخارج بها الكثير من الطاقات التي يمكن استغلالها بما يعود بالنفع على مصر، مشيرين إلى أن كل مصري بالخارج لن يدخر أي جهد في مساعده وطنه.

ضم وفد التنسيقية كلًا من النائبة أميرة صابر، النائب طارق الخولي، النائبة مرثا محروس، النائبة هادية حسنى، أعضاء مجلس النواب، النائب محمد فريد، النائب رامي جلال، أعضاء مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية مؤمن سيد، رشيدة دعبس، إسلام الشبراوي.

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