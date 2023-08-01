الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: مصر نجحت فى مواجهة جريمة الاتجار بالبشر

نادر الخبيرى
نادر الخبيرى

أشاد نادر الخبيرى، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، بكلمة الدكتور مصطفى مدبولي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2023، والتأكيد على نجاح مصر في مواجهة هذه الجريمة التي تهدد سلامة الفرد والمجتمع.

وأوضح عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية له، أن فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والأزمة السودانية سبب في زيادة عصابات الاتجار بالبشر ما جعل المنطقة تربة خصبة لاستدراج ضحاياها ممن تأثروا من تبعات تلك الصراعات.

وأكد  نادر الخبيري أن الدولة المصرية نجحت في وقف عمليات الاتجار بالبشر من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن حياة كريمة لمواطنيها في ظل التحديات الاقتصادية، بالإضافة إلى توفير الخدمات اللازمة في إطار من الكرامة الإنسانية.

وأشار الخبيري إلى أن الدولة نجحت في الحد من مخاطر الاتجار بالبشر من خلال اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التي تعمل على تطوير عناصر العمل والأداء لحماية المجتمع من عصابات الاتجار بالبشر.

وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة التوسع في أنشطة رفع الوعي من خلال الحملات الإعلامية والندوات التوعوية لضمان رفع وعي المواطنين من جميع الفئات المجتمعية بماهية الجريمة وصورها وكيفية الإبلاغ عند التعرض لها لمكافحة الجريمة.

وتابع أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز التعاون المشترك بين الدول لضمان تحقيق التنمية المستدامة لتوفير البيئة المناسبة لحياة أفضل للأفراد وحمايتهم من التعرض لأي استغلال يمس حقهم في العيش بحرية وسلام.

نادر الخبيرى لجنة القيم بمجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولي اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر الاتجار بالبشر

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