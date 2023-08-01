محافظ أسيوط يتفقد مشروع إنشاء وتطوير مستشفى ساحل سليم بطاقة 105 أسرة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، أعمال تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد ، والذي يجري تنفيذه بتكلفة تتجاوز 300 مليون جنيه وبطاقة 105 أسرة، ضمن خطة الدولة لإنشاء ورفع كفاءة المستشفيات والارتقاء بالمنظومة الصحية، وتقديم الرعاية الطبية المتميزة للمرضى دون أعباء مالية إضافية استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة في قطاع الصحة وفقًا لرؤية مصر 2030 التي تعكس مبادئ وأهداف التنمية في كل المجالات.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية، رافقه خلالها النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة وبعض مهندسي الشركات المنفذة للمشروع.

وبدأ المحافظ جولته الميدانية بتفقد أعمال إنشاء المستشفى وتابع معدلات التنفيذ في المشروع وتوصيل المرافق للمبنى والتشطيبات الداخلية فضلاً عن بدء أعمال التشطيبات وتوصيل المرافق واستمع إلى شرح من المهندس المشرف على المشروع لمراحل العمل بالمستشفى التي من المقرر أن تضم 105 سرير (60 إقامة و 23 رعاية مركزة و22 حضانة) ، بالإضافة إلى أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والعمليات والنساء والتوليد والرعاية المركزة والحضانات والمناظير والعلاج الطبيعي والأشعة والمعامل وبنك الدم ومركز تجميع البلازما بالاضافة إلى أقسام الصيدليات ومخازن الأدوية وقسم التعقيم المركزي وسكن طاقم الأطباء وثلاجة حفظ الموتى والتعقيم فضلًا عن مدرسة التمريض.

وأشار المحافظ، إلى أن مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد يجري إنشاؤه على مساحة 6666 متر بجوار مبنى الاستقبال للمستشفى القديم ومن المقرر إنشاؤه من 7 طوابق على أن يضم كافة الأقسام والتخصصات وسيتم تزويده بأحدث الأجهزة الطبية لوفير خدمة صحية متميزة للمواطنين.

ولفت إلى أن النهوض بالقطاع الصحي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة حيث تواصل الدولة جهودها لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين وفق أحدث المعايير الدولية.

وأشار إلى جولاته المستمرة والميدانية لمتابعة تنفيذ الأعمال بالمشروعات التنموية والخدمية مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم للإسراع في الأعمال الإنشائية للمستشفى وإدخالها الخدمة بأقرب وقت ممكن لتحسين الخدمات الصحية المقدمة لمواطني مركز ساحل سليم وقراه.

ولفت إلى الجهود التي تبذلها الدولة لاستكمال تنفيذ وتطوير المستشفيات المركزية لتصبح مستشفيات نموذجية متكاملة الخدمات والامكانات، مشيرًا إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة في قطاع الصحة تشمل إنشاء وتطوير 5 مستشفيات مركزية لتصبح نموذجية، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة وانشاء 137 وحدة صحية على مستوى المحافظة بتكلفة مليار و471 مليون جنيه و39 نقطة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه.

وفي نهاية الجولة ، التقى المحافظ بالمهندسين والمشرفين على مشروع إنشاء وتطوير مستشفى ساحل سليم النموذجي وطالبهم بمرعاة أقصى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ والمتابعة المستمرة لمراحل العمل وخطوات الانشاء.

وأعلن تذليل كافة العقبات وتقديم كافة سبل الدعم لنهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المقررة حتى يتسنى تشغيل المستشفى بكامل طاقتها، وتلبية احتياجات المرضى بمختلف قرى المركز والمراكز المجاورة، استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشاملة.

IMG-20230801-WA0014

IMG-20230801-WA0017

IMG-20230801-WA0016

IMG-20230801-WA0018

IMG-20230801-WA0019

IMG-20230801-WA0001

IMG-20230801-WA0000

IMG-20230801-WA0002

IMG-20230801-WA0003

IMG-20230801-WA0006

IMG-20230801-WA0005

IMG-20230801-WA0009