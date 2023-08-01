الولايات المتحدة.. مقتل شخص جراء خروج قطارين يحملان مواد خطرة عن مسارهما

أعلنت ولاية تكساس الأمريكية، الثلاثاء، مقتل شخص جراء خروج قطارين عن مسارهما عن معبر للسكك الحديدية.

وأفادت إدارة السلامة العامة في ولاية تكساس الأمريكية، بأن شخصا واحدا قتل بعد أن خرج قطاران عن مسارهما عند معبر للسكك الحديدية.

وأشارت الإدارة إلى أنه تم الإبلاغ عن الحادث صباح اليوم، وأن السائق برنت مايكل سباهيتش توفي أثناء نقله إلى المستشفى، وفقا لموقع “نيوز ال تايم”.

وأوضحت إدارة السلامة العامة أن بعض عربات القطارين كانت تحمل مواد خطرة، مشيرة إلى أن 5 عربات خرجت عن مسارها.

حريق هائل إثر خروج قطار عن مساره بولاية أوهايو الأمريكية

لم تكن تلك الحادثة الأولى من نوعها، إذ خرج قطار يحمل مادة كيميائية عن مساره في شمال الولايات المتحدة، قبل أشهر ما تسبب في نشوب حريق هائل وإجلاء مئات الأشخاص، وفق ما أفاد مسئولون ووسائل إعلام أمريكية.

ولم تسجل إصابات جراء خروج القطار المكون من خمسين عربة عن مساره في ولاية أوهايو قرب الحدود مع ولاية بنسلفانيا.

كان هذا القطار يحمل كلوريد الفاينيل، وهي مادة كيميائية تستخدم في صناعة البلاستيك.

وصدرت أوامر لحوالي ألفي ساكن، بإخلاء منازلهم، وأمرت السلطات المحلية جميع السكان داخل دائرة نصف قطرها 1,6 كيلومتر من موقع الكارثة بإخلاء المكان.