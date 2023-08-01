الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشارك فى احتفالية شباب مصر

وفد تنسيقية شباب
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بفعاليات احتفالية شباب مصر، التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة. 

بدأت الاحتفالية بكلمة المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة للشباب المشارك، وأكد فيها أن مستقبلهم موجود في المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة. 

فيما استعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنجازات الدولة المصرية في مجال الشباب والرياضة، وقام بإطلاق مبادرة «صيف شبابنا» من خلال فتح مراكز الشباب بصفة دائم لكل الأنشطة وإقامة معسكرات للشباب في العديد من المدن المصرية.

ضم وفد التنسيقية النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفي مجدي معاون وزير الشباب والرياضة، أحمد البشبيشي، غادة عفت، محمود ناجي، محمد فاتوري، محمد عبدالعظيم عليوة.

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