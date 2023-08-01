الأولى بالثانوية العامة علمى علوم دمج: ربنا أكرمنى بالنتيجة رغم إجرائى عمليتين جراحيتين

كشفت الطالبة أمل سيد محمد، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة علمي علوم دمج، كواليس حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية، موضحة أنه عند معرفتها بالنتيجة شعرت بأن الله سبحانه وتعالى عوضها.

وقالت الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة علمي علوم دمج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى: "أجريت عمليتين لظهري في بداية العام الدراسي، وهذا أثر كثيرا على مذاكرتي ودراستي، ولكن ربنا عوضني وأكرمني في النهاية".

كما وجهت الشكر للدكتورة اعتدال الشربيني، التي كانت تجري لها علاجا طبيعيا، قائلة: "كانت تقدم لي الدعم النفسي خلال الفترة الماضية"، بالإضافة إلى عائلتها التي ساندتها خلال رحلة مرضها وعلاجها ومساعدتها على الوصول لتلك النتيجة.

وعن الكليات التي ترغب في استكمال دراستها بها، تمنت الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية، في تعليم الدمج، أن تدخل كلية الصيدلة.