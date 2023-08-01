الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأولى بالثانوية العامة علمى علوم دمج: ربنا أكرمنى بالنتيجة رغم إجرائى عمليتين جراحيتين

الطالبة أمل سيد محمد
الطالبة أمل سيد محمد

كشفت الطالبة أمل سيد محمد، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة علمي علوم دمج، كواليس حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية، موضحة أنه عند معرفتها بالنتيجة شعرت بأن الله سبحانه وتعالى عوضها.

وقالت الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة علمي علوم دمج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى: "أجريت عمليتين لظهري في بداية العام الدراسي، وهذا أثر كثيرا على مذاكرتي ودراستي، ولكن ربنا عوضني وأكرمني في النهاية".

كما وجهت الشكر للدكتورة اعتدال الشربيني، التي كانت تجري لها علاجا طبيعيا، قائلة: "كانت تقدم لي الدعم النفسي خلال الفترة الماضية"، بالإضافة إلى عائلتها التي ساندتها خلال رحلة مرضها وعلاجها ومساعدتها على الوصول لتلك النتيجة.

وعن الكليات التي ترغب في استكمال دراستها بها، تمنت الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية، في تعليم الدمج، أن تدخل كلية الصيدلة.

 

المركز الأول لثانوية العامة علمي علوم دمج صباح الخير يا مصر

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