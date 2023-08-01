محمد إمام يبدأ تحضيرات مسلسله الجديد.. وينتظر عرض "أبو نسب"

بدأ النجم محمد إمام تحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

ويعقد محمد إمام جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة للمسلسل للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل وترشيح الأبطال المشاركين في العمل، وذلك للانتهاء من كافة التفاصيل بشكل مبكر استعدادا لتحديد موعد نهائي للتصوير.

وعلمت “الدستور” أن المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الصراع العائلي ويعود محمد إمام للدراما الرمضانية من جديد بعد فترة غياب استمرت لمدة عامين منذ تقديمه لمسلسل النمر في موسم رمضان 2021.

على جانب آخر ينتظر النجم محمد إمام تحديد موعد نهائي لعرض فيلمه السينمائى الجديد “أبو نسب” والمقرر أن يشارك به ضمن منافسات موسم صيف 2023.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الفنان محمد إمام الذي يلعب دور طبيب، ويظهر محمد إمام خلال فيلم “أبونسب” بشخصية جديدة ومختلفة عما قدمها من قبل، ويقع في غرام فتاة تجسدها الفنانة ياسمين صبري خلال أحداث الفيلم، حيث تظهر بدور شخصية لايف كوتش (مدربة تنمية بشرية) كوميدية وتقابل محمد إمام ويحدث بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية، لتنتهي علاقتهما بالزواج.

وتجسد الفنانة هالة فاخر دور والدة محمد إمام، بينما تجسد الفنانة وفاء عامر دور والدة ياسمين صبري، كما يشارك الفنان صلاح عبدالله ضمن الأحداث كضيف شرف.

فيلم "أبونسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفى وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.