الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 3 طلاب فى انقلاب سيارة فى الجيزة

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقي طالب مصرعه، وأصيب اثنان آخران بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بأطفيح في الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة ومتوفى ومصابين، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أنه أثناء قيادة طالب، 18 سنة، سيارة ملاكي، اختلت منه عجلة القيادة، ما أدى إلى انقلاب السيارة، ووفاة طالب، 20 سنة، وإصابة 2 آخرين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

الجيزة انقلاب مصرع حادث انقلاب سيارة

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